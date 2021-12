Le parole di Andrea Bonatti, allenatore della Juventus Primavera, dopo la partita contro la Lazio:APPROCCIO - "Atteggiamento positivo, va dato merito ai ragazzi. Dobbiamo chiudere le partite mettendo distanza perché c'è distanza tra le due squadre. A volte può capitare un episodio sporco che compromette il risultato. Elemento che ci portiamo via per il percorso di esperienza. Può mancare questa maturità, soprattutto con le rotazioni. Nella storia la Coppa Italia dimostra che possono esserci delle sorprese, passare il turno è una cosa da sottolineare, non smettono di sorprendere"CHIBOZO - "Un ragazzo che sta avendo un buonissimo percorso di crescita che deve essere riconosciuto. Su questo elemento (guardare di più ai compagni ndr) deve crescere. Lui è una calamita, attira gli avversari, ma questo vuol dire che ci sono dei compagni liberi. È un ragazzo intelligente e migliorerà anche su questo"COPPA ITALIA - "Le partite sono tante, ma la volontà è quella di provare a vincere sempre. I ragazzi più giovani si sono fatti trovare pronti. Dal prossimo turno una bella sfida, con una squadra molto forte (la Roma ndr). La volontà è andare sempre pù avanti"ROTAZIONI - "Bene Mbangula, Rouhi, Doratiotto abbiamo lasciato in panchina un po' di ragazzi che sono protagonisti in questo momento Contento per il terzo gol di Cerri. Tante cose positive. Adesso serve la forza mentale di recuperare energie e andare a giocare una partita difficile a Pescara" ALLEGRI - "Allenatore ha i suoi referenti diretti che sono i dirigenti. Noi relazioniamo sul percorso di crescita. Lui è al corrente di tutto quello che accade. Dimostra con costanza l'attenzione ai giovani"SOULE' - "Sono tranciante, decide l'allenatore che ha il polso della situazione. Già il fatto di averlo messo dentro dimostra apertura mentale e considerazione. La partita vive di tanti episodi, sensazioni, corretto che sia l'allenatore a scegliere il momento propizio per lanciare un giovane che sta vivendo un momento di esaltazione. Elementi positivi che vanno riconosciuti, sulla scia di un percorso che la dirigenza sta intraprendendo"