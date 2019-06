Barbara Bonansea commenta ai microfoni di Sky Sport la doppietta rifilata contro l'Australia. "E' stato bellissimo, segnare di testa all'ultimo minuto è qualcosa di formidabile per me", spiega l'attaccante dell'Italia e della Juventus. "Dopo il primo gol pensavo che potessimo pareggiarla, alla fine poi l'abbiamo vinta. All'intervallo ci siamo dette che dovevamo giocare, eravamo spaventate ma non aveva senso, in quel modo non te la godi. Nella ripresa abbiamo iniziato a correre da tutte le parti e la partita è cambiata. Ho visto mamma, papà si è nascosto per l'emozione (ride, ndr). Una dedica? Per la mia nipotina che è nata da due mesi".