Bonansea verso la finale di Coppa Italia: 'Stiamo sistemando le cose che non hanno funzionato'

Getty Images

, pilastro della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale diprevista sabato contro la: "La stiamo preparando come si preparano le finali, tutte insieme. Stiamo cercando di lavorare sodo e mettere a posto le cose che non hanno funzionato nelle ultime due partite. Due anni fa è stata una gioia immensa, me lo ricordo con tanta felicità", le dichiarazioni dell'attaccante.Della finale ha parlato anche Sara Gama nella sua intervista a Tuttosport, a pochi giorni dal suo addio al calcio giocato e dalle celebrazioni che le sono state tributate all'Allianz Stadium dopo il match contro l'Inter: "Sarà una partita diversa da tutte quelle di campionato: bisogna settarsi completamente su questo tipo di gara e mettere da parte tutto quanto già accaduto. Come ogni finale, sarà molto difficile".