Barbara Bonansea commenta a JTV la vittoria della Juventus Women sul campo del Wolfsburg per 2-0 nella 4^ giornata di Champions League femminile: "Non riesco quasi a crederci, abbiamo fatto una partita pazzesca aiutandoci dal primo all'ultimo minuto. L'avevo detto ieri, venivamo qua sapendo di poter vincere e l'abbiamo fatto. Rispetto all'andata eravamo più tranquille nel giocare e, come in quel match, non abbiamo mai mollato. Ma stasera abbiamo vinto. Loro in casa non perdevano in Champions da marzo 2019? Non lo sapevo! Questo ci rende ancora più brave per questa prestazione..."

L'ASSIST A STASKOVA - "Sono molto contenta. Segnare il 2-0 mentre lo spingevano tanto alla ricerca del pari è stato fantastico".

COL CHELSEA - "Sarà una gara difficilissima, proveremo a giocarcela anche a Londra e non si sa mai. Comunque ora ci sono Coppa Italia e Nazionale, intanto ci godiamo questa vittoria".