L'attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea ha parlato ai microfoni di JuventusTv dopo la vittoria di oggi pomeriggio in Coppa Italia contro il Milan. Queste le sue parole:



INGRESSO DECISIVO - "Sono contenta che abbiamo vinto. Probabilmente era una partita un po’ tranello perché arrivavamo da un 6-1 all’andata e quindi poteva essere un po’ complesso. Quando non ci vengono le cose abbassiamo un po’ la testa e magari qualche ingresso ha dato un po’ di cambiamento. Sono contenta che abbiamo vinto".



ERRORI - "In realtà stavamo facendo il nostro gioco nel primo tempo. Abbiamo avuto un paio di occasioni che non siamo riuscite a concretizzare, mentre loro hanno finalizzato tutte quelle che hanno avuto. Il calcio ogni tanto è anche questo. Magari ci è mancata un po’ di cattiveria, ce la recriminiamo un po’ da troppo. L’importante è che adesso siamo in finale".



VINCERE - "In casa nostra ci piace fare risultato e non ci andava giù di mantenere il pareggio. Abbiamo provato a vincerla e ci siamo riuscite".



OBIETTIVI STAGIONALI - "Abbiamo ancora tutte l’amaro in bocca per la Champions, ma se guardo la stagione abbiamo fatto un’ottima stagione. Mancano tre partite e con i dovuti scongiuri speriamo di portare a casa gli obiettivi che ci siamo prefissate all’inizio. Non era scontato arrivare così, siamo molto felici e speriamo di farcela".