Le parole, via social, di Barbara, all'indomani dell'uscita delladalla Uefa Women's Champions League:"LookIf you hadOne shotOr one opportunityTo seize everything you ever wantedIn one momentWould you capture itOr just let it slip?.Vorrei davvero scrivere tante cose ma penso che le foto a volte trasmettano molto di più delle parole.Siamo state pazzesche e la nostra tristezza dimostra che volevamo ancora di più.Non tutte le favole hanno un lieto fineLa trama però ha qualcosa di magico.Grazie a noi e grazie ai nostri tifosi".