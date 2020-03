Barbara, attaccante della Juventus Women, ha pubblicato un post con un messaggio importante agli italiani su Instagram, in questo momento complicato a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole: "Lentamente il tempo passa, non siamo abituati ad avere così tanto e forse non sappiamo nemmeno che farcene.Ma questo tempo ci sta insegnando a capire chi siamo, chi veramente ci manca, cosa veramente ci manca, chi vogliamo vicino e chi invece ci porta via energie, quali sono le passioni lasciate da parte e quali sono quelle che non lasciano mai il nostro cuore.Siate forti perché tutto questo ci sta insegnando tanto e dopo, forse, saremo ancora tutti un po’ più orgogliosi di essere ciò che siamo. Italiani".