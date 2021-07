L'attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea è la protagonista del terzo episodio di Confidence Makes Us Do Everything. Ecco le sue parole:"Quando penso che gioco a calcio penso a quando ero bambina e giocavo divertendomi. Spesso noi facciamo diventare il calcio qualcosa di complicato, ma invece è molto semplice. Da piccola guardavo il calcio maschile e speravo di diventare come loro. A 21 ho lasciato tutto per inseguire il mio sogno a Brescia: non è stato semplice, bisogna sempre allenarsi al massimo, ma con il giusto atteggiamento si puo' arrivare. Fuori dal panorama calcistico ho un po' di paura, ma tra qualche anno sarò curiosa di vedere chi è Barbara fuori dal campo da calcio".https://twitter.com/juventusfc/status/1413076128806445057?s=20