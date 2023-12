La calciatrice bianconera, Barbara Bonansea, ha rilasciato delle dichiarazioni al canale ufficiale della Juve, dove ha parlato di quello che è stato il 2023.'La stagione scorsa è stata piena di alti e bassi, ci sono stati momenti in cui sembrava che quella svolta arrivasse, ma poi non arrivava mai: è stato come se la nostra anima, l’anima della Juventus, si stesse perdendo. Anche la partita a Roma, contro le giallorosse, nella Poule Scudetto, è stata simbolica: per due volte in vantaggio, siamo state riprese e poi superate, proprio alla fine. Ed era quello che di solito succedeva, ma al contrario'.