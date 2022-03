"Un premio che per me ha un significato enorme che va oltre il rettangolo di gioco: dimostra che insieme alle mie compagne qualcosa di bello nel mondo del calcio femminile lo sto facendo. Sono scioccata, felice e al tempo stesso orgogliosa". Parole di Barbara Bonansea - ripotate dall'Ansa - attaccante delle Juventus Women, inserita dalla FIGC nella Hall of Fame del calcio italiano, di cui fanno parte anche altre calciatrici come Morace, Panico, Gabbiadini, Vignotto, Bertolini e Gama "Nomi hanno segnato le diverse epoche del nostro sport, quindi è veramente bello far parte di questo gruppetto".