Barbara Bonansea entra nella Hall of Fame del calcio italiano.



GRANDE EMOZIONE - "Grandissima emozione, non me lo sarei mai aspettato ed è ancora più bello. Se non te l'aspetti, è così. Un'emozione grande, grande. Sono felice".



LA CRESCITA - "Ci sentiamo orgogliose d'aver lottato sin da piccoline per il nostro calcio, i nostri diritti. Quest'anno siamo felici di aver raggiunto il professionismo".



EUROPEO - "Bell'impegno, l'Europeo in Inghilterra. Da protagoniste non lo so, giocheremo al massimo e quando c'è questo può uscire qualcosa di buono. Ci spero".