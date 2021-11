Barbara Bonansea, nominata dalla Uefa MVP del match vinto 2-0 dalla Juventus Women sul campo del Wolfsburg, autrice tra le altre cose della cavalcata finale con assist a Staskova, ha così commentato a caldo la partita:Sono davvero impressionata dalla forza, dalla passione e dalla voglia di non mollare mai e cercare sempre la via del gol che abbiamo messo in mostra stasera, fino alla fine. E non vogliamo fermarci".