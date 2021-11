Le parole di Barbara, intervenuta in conferenza stampa alla vigilia della partita ditraDOMANI - "Una delle partite più importanti, se questa è così importante è perché abbiamo fatto bene con le altre e ora ci giochiamo un pezzo di qualificazione domani Se vicniamo sarà la più importante"PARTITA - "Simile all'andata, sono una squadra fisica che punta sull'aggressione. A casa loro avranno più fiducia ma noi l'abbiamo preparata e andiamo senza paura"DIFFERENZA - "Non è completamente diverso col campionato europeo che è migliorato. Fisicamente sono toste e forti ma credo che anche noi siamo migliorate molto e per questo stiamo facendo così bene"MATURITA' - "Ci stiamo credendo di più, speriamo di poter fare qualcosa di grande, ho sentito una bella sensazione nello spogliatoio, abbiamo una consapevolezza diversa"SCONFITTE - "Insegnano più delle vittorie, con il Barcellona abbiamo provato il gioco insegnato dal mister, abbiamo imparato da errori"MERCATO - "Non sapevo di aver rifitato delle offerte, sono felicissima, la Juve è casa mia. Ci mancava qualcosa in Champions e abbiamo provato a fare il salto"FORZA - "Una delle squadre più forti ma sapevo si poteva "SORTEGGI - "Non era semplice essere a questo punto, c'erano gironi più semplici, quando ho visto le squadre ero fiduciosa, sento che siamo ad un buon punto e sapevo avremmo giocato alla pari"