Nell'ampia intervista concessa ai canali ufficiali del club, la calciatrice della Juve Women, Barbara Bonansea si è soffermata anche sull'eliminazione dalla Champions League.'Anche questa stagione non è iniziata bene: il meccanismo crudele della Champions League ci ha regalato una delusione, forte, ad agosto, cioè il non qualificarci, ed è una cosa che in una stagione pesa. E’ stata una batosta, ma da qui siamo ripartite, insieme, tirandoci su le maniche. Abbiamo avuto due inciampi, e penso non tanto a quello contro la Roma, partita che secondo me è stata decisa da episodi; sono cose che possono succedere e anzi, non vengono mai per caso, ti insegnano che devi esserci sempre, al 100%'.