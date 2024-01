Barbara, dopo la vittoria della Juve Women sul Milan, parla così in conferenza stampa.- "Linda è una grande giocatrice, ci mancherà molto, per noi è una grande perdita. Speriamo che possa ancora dimostrare che grande esempio è".- "Obiettivi? Abbiamo vinto la Supercoppa quindi è iniziato molto bene per tutte. Per oggi sono felice soprattutto di essere riusciti ad aiutare la squadra. Questo conta per me. I momenti di difficoltà ce li hanno tutti. Ho voluto dire quello che ho sentito, per me è importante che la gente e le persone che vivono questi mondi e altri capiscano che non sentirsi all'altezza è normale. Riuscire a uscirne è importante".- "Quando segno sono sempre super, super felice. E' stata un'esultanza liberatoria. Sapevo che questa partita sarebbe stata molto difficile. Sbloccarla era fondamentale. Segnare su angolo di rapina non mi capita spesso. Ero contenta".- "Non è semplice, resta il pensiero di quanto fatto. Hai usato tante energie per la partita. Recuperare e ricompattarsi e rimettere il pensiero sul campionato non è semplice. Oggi non è stata una delle nostre migliori partite, ma non giocare bene e vincere è molto importante. Non ci è capitato l'anno scorso, ora se ci riusciamo sono contenta".