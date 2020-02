La calciatrice della Juventus Women e della nazionale italiana Barbara Bonansea ha voluto parlare nuovamente della Giornata della Raccolta del Farmaco, evento che si svolge a Torino e in tutta Italia. L’anno scorso sono state raccolte 25 mila confezioni per un totale di 170 mila euro, e la bianconera ha voluto lanciare l’appello su Instagram per invitare a donare: “Anche quest'anno è partita la Giornata di Raccolta del Farmaco! Fino al 10 febbraio, in oltre 4.800 farmacie aderenti, potrai aiutarci a raccogliere farmaci per chi non può permetterseli. Partecipate anche voi alla #GRF. Su www.bancofarmaceutico.org/ troverete le farmacie aderenti! Conto su di voi”.