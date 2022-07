Intervenuta ai microfoni di Sky Sport, la calciatrice della Juve femminile, Barbara Bonansea, ha rilasciato delle dichiarazioni su quelli che sono gli Europei che stanno per iniziare.- 'Sto bene, stiamo bene. Ci siamo preparando. L’esordio riporta i pensieri all’altro esordio (Mondiale 2019 ndr) e speriamo di ripartire come fatto quella volta lì. 3 anni dopo è tutto diverso, speriamo il meglio per noi. L’Europeo è la prima competizione da professioniste, ma è un traguardo che sperava di raggiungere da tanti anni'.- 'Sono una squadra forte, ma hanno anche punti deboli. Le stiamo studiando, cercheremo di dare il massimo per sfruttare quei punti di debolezza con i nostri punti di forza'.