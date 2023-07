Attraverso un lungo messaggio condiviso sui social, la calciatrice bianconera Barbara Bonansea ha manifestato le sue emozioni in vista dell'inizio del Mondiale femminile.'Sono qui che cerco di trovare le giuste parole, ma poi alla fine so che non esistono..allora spiego in breve quello che sento:…mi ritengo una ragazza stramaledettamente fortunata, porto nel cuore una gioia immensa e anche qualche compagna.Guardo questa foto e rivivo la mia vita calcistica su di un filo azzurro che è quello che lega la mia prima squadra azzurra: il Bricherasio, agli occhi azzurri di papà che insieme alla mamma hanno seguito e visto ogni mio passo, all’azzurro cielo che mi ha sempre permesso di sentirmi piccola per poter sognare in grande infine all’azzurro Italia che è ciò che mi rende orgogliosa e viv'.