Barbara, calciatrice della, ha voluto mandare un messaggio ai propri fan su Instagram, cercando in qualche modo di consolarli per le lunghe giornate di quarantena. "Day 34" scrive Bonansea, che aggiunge: "Meglio non contarli e viverli appieno. Come sta andando la vostra quarantena?". Per la calciatrice bianconera, sempre grazie ai suoi post Instagram, è stata una Pasquetta di "lavoro" nell'orto di casa, un allenamento alternativo, come lo ha chiamato la stessa Bonansea.