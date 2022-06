Le parole di Barbara Bonansea a Sky Sport:



"Gioco sempre per vincere. Giochiamo per arrivare al 31 luglio, se le altre saranno più preparate di noi è giusto così, è il calcio. Siamo qua per arrivare fino in fondo. Io ci credo. Europeo? Mi immagino la Svezia, che arriva sempre tra le prime quattro. Poi c’è anche l’Inghilterra, che gioca in casa. Sorprese? Non saprei, forse il girone Danimarca, Germania, Spagna e Finlandia: ci sono tante mie compagne della Juve, sarà un bel girone. Spero che la sorpresa più grande saremo noi".