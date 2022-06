L'attaccante della Juventus Women e della Nazionale femminile, Barbara Bonansea, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato di quelli che saranno i prossimi Europei e degli obiettivi prefissati da tutto il gruppo.



'Noi puntiamo a vincere e scendiamo in campo per giocarcela sempre. Il nostro obiettivo è quello di arrivare almeno fino al 31 luglio, poi se le altre saranno più preparate di noi sarà giusto che vadano avanti loro. Siamo qui per arrivare fino in fondo, io ci credo. Le favorite? Credo la Svezia, che arriva sempre tra le prime quattro, ma occhio anche all’Inghilterra che gioca in casa. Possibili sorprese? Forse nel girone con Danimarca, Germania, Spagna e Finlandia: ci sono tante mie compagne della Juve, sarà un bel gruppo. Spero che la sorpresa più grande saremo noi'.