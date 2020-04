GALLERY

Mai come in questo periodo, la giornata si sposta sui canali social. Così, anche i giocatori bianconeri si confermano attivissimi, non solo per postare il racconto della propria giornata, ma anche per condividere con i tifosi le proprie iniziative sociali. E' il caso di Barbara Bonansea e Federico Bernardeschi, che su Instagram sono stati protagonisti: per la calciatrice bianconera, è stata una mattinata all'insegna del volontariato, visto che ha portato mascherine nelle varie case di cura che ne necessitano. Per Bernardeschi, invece, è il tempo dei ringraziamenti, per gli 80 mila euro raccolti con le donazioni promosse dallo stesso ex giocatore della Fiorentina. Questo, ma non solo, con Pjanic alle prese con gli allenamenti e De Ligt che risponde alle domande dei tifosi. Senza dimenticare il post Koulibaly, che ha ricordato il gol alla Juve di due anni fa, ricevendo però qualche risposta ironica di troppo...