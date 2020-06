“Non c’è un modo giusto, un luogo giusto o un tempo giusto per festeggiare il compleanno. Servono solo le persone giuste per renderlo Speciale. Grazie per la splendida giornata. E grazie a tutti per avermi pensata in questa giornata di festa”. Con questa dedica a fan e amici (alcune compagne di squadra sono presenti in foto), l’attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea ha ringraziato per gli auguri ricevuti nella giornata di ieri, in occasione del suo compleanno. Il calcio femminile non ripartirà, così è stato deciso, ma le bianconere di Rita Guarino continuerà ad allenarsi, come Bonansea, al financo delle sue compagne e amiche.