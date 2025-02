Bonansea e Girelli, le maglie al Museum: l'omaggio della Juventus

Getty Images

Bonansea e Girelli allo Juventus Museum

Nella ristretta cerchia delle giocatrici che hanno raggiunto le 200 presenze in bianconero ci sono anche i nomi di, rispettivamente entrate ancora di più nella storia dellamercoledì 18 dicembre 2024 contro il Valerenga, in UWCL, e venerdì 24 gennaio 2025 contro l'Inter, in campionato.Quello di ieri, martedì 11 febbraio 2025, è stato un pomeriggio speciale per la numero 11 e la numero 10 bianconere che con le loro maglie hanno arricchito ulteriormente la splendida collezione dello

Arrivata all’alba del progetto Women nel 2017, Bonansea ha visto nascere la squadra bianconera, ricoprendo un ruolo di primissimo livello in tutte queste stagioni. Un simbolo sin dal primo giorno, Barbara è stata la terza a raggiungere questo risultato con la nostra maglia.Girelli è stata la quarta calciatrice della storia della Juventus Women a riuscirci: sin da quando è arrivata a Torino, nell’estate del 2018 dal Brescia, è riuscita a imporsi da subito come punto di riferimento, non solo per l’attacco bianconero, ma anche come leader dentro e fuori dal campo.Il museo bianconero, dunque, ha tributato loro un meritato riconoscimento.Le parole di: "Celebriamo due incredibili giocatrici, simbolo della Juventus Women e del calcio femminile italiano, che hanno scritto un’altra pagina della storia del nostro Club raggiungendo il traguardo delle 200 presenze: Barbara Bonansea, arrivata all’alba del progetto nel 2017 e che ha dato il suo contributo per ognuno dei trofei conservati allo Juventus Museum, e Cristiana Girelli, la miglior realizzatrice di sempre in bianconero e attuale migliore marcatrice del campionato in corso. Siamo orgogliosi e felici di celebrare queste due donne, che rappresentano da molti anni, con orgoglio e prestigio, i valori della juventinità dentro e fuori dal campo".Il commento di: "Barbara e Cristiana hanno scritto la storia di questa squadra, sono protagoniste nel presente e sono di ispirazione per le calciatrici del futuro, le 200 maglie bianconere che hanno vestito hanno un significato che va oltre il numero, sono parte dell'essenza del progetto Juventus Women per sempre. E' un privilegio aver condiviso e condividere questo percorso con loro, ho imparato tanto del calcio femminile grazie a loro"."Tornare allo Juventus Museum è sempre emozionante, e quando vieni qui ti accorgi che ciò che hai fatto è accaduto veramente", le dichiarazioni di. "Vedere le maglie delle nostre compagne o ex compagne è davvero emozionante perchè dietro queste presenze, cento o duecento che siano, ci sono tante storie diverse, ma tutte bellissime e a tinte bianconere. Poi, essere qui oggi con Cristiana, con la quale ho un forte legame di amicizia, ha reso questa giornata ancora più bella. Condividere un'esperienza così con lei l'ha resa ancora più speciale"."È stato ancora più bello festeggiare il traguardo delle 200 presenze in un luogo magico e ricco di storia come lo Juventus Museum", le parole di. "Ti rendi conto veramente che ciò che hai fatto ora è scritto, è storia. Aver consegnato questa maglia è come aver timbrato un qualcosa di indelebile che rimarrà per sempre impresso nella storia di questo glorioso Club. Esserne anche soltanto una piccola parte mi riempie ancora più di orgoglio. Averlo raggiunto con Barbara, poi, ha reso questo momento ancora più speciale perchè abbiamo condiviso tanti bei momenti insieme e mi ha anche fatto fare tanti gol, quindi ha un valore ancora più grande questo traguardo raggiunto insieme".