Le parole di Bonansea alla Rai, dopo Italia-Svizzera: "Peccato perché siamo entrate male, abbiamo regalato i primi 20'. Poi abbiamo inizia a giocare e si è visto. Dobbiamo ricostruirci ora andiamo a giocare in Romania, non è finito niente. Quello che è successo in settimana non ha influito. È stato difficile perché compagne fondamentali hanno lasciato il ritiro ma non è una scusante, dobbiamo fare meglio. Ora dobbiamo vincere e fare tanti gol. Pensiamo a cosa abbiamo sbagliato ma anche a cosa abbiamo fatto di bene, ora pensiamo a vincere".