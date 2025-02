Bonansea decisiva in Nazionale: in campo anche altre giocatrici della Juventus

Getty Images

Quando gioca la Juventus Women

C'è un "tocco" dinella vittoria di questa sera della, impegnata nel primo match di Nations League contro ilallo stadio di Monza: le azzurre hanno infatti avuto la meglio sulle avversarie per 1 a 0 grazie a un goal diarrivato subito al 5' di gioco. In campo da titolari anche altre tre giocatrici bianconere: Martina Lenzini, Cristiana Girelli e Sofia Cantore. Sono rimaste in panchina, invece, Lisa Boattin e Chiara Beccari.Proprio per via degli appuntamenti delle Nazionali la Juventus Women non scenderà in campo in questo fine settimana, ma tornerà a giocare domenica 2 marzo alle 15.30 in casa contro la Roma, nella prima partita della Poule Scudetto. Il giovedì successivo, il 6 marzo, dovrà poi affrontare la Fiorentina nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, in cui si ripartirà dal 3-2 dell'andata a favore proprio delle bianconere.