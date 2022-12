Le parole di Barbaraai canali ufficiali della«Siamo felicissime per la vittoria di oggi perchè l'abbiamo voluta a tutti i costi, da squadra. È stata una settimana particolare perchè quando pareggi e vedi la prima in classifica allontanarsi non è mai bello, di conseguenza ci siamo confrontate per cercare di invertire la rotta e così è stato. Perchè giochiamo meglio con le squadre più forti? Non penso che sia così, perchè anche le partite che abbiamo giocato contro le squadre che attualmente occupano una posizione di media e bassa classifica le abbiamo affrontate con la stessa mentalità e lo stesso spirito. Semplicemente siamo state meno cattive sotto porta e oggi, invece, questa cattiveria si è vista ed è arrivato il risultato che volevamo. Noi siamo la Juventus e tutti si aspettano tanto da noi, sempre. E tutte noi siamo consapevoli della nostra forza e del nostro valore. Torniamo a casa felici e da domani penseremo a un'altra partita molto importante, quella di mercoledì sera contro l'Arsenal».