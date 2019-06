Con una doppietta ha aperto il Mondiale, con una doppietta ha steso l'Australia e si è presa la scena Nazionale. A fine partita, riporta La Stampa, ha spiegato:. Non potevamo abbassare la testa, all’intervallo ci siamo dette “così non va” e in effetti non poteva andare avanti a quel modo. Io che segno di testa, una situazione fuori dal mondo. Abbiamo sofferto tanto, però noi sappiamo soffrire e questa è una buona arma. Quando vinci con così tanta fatica vuol dire che hai qualcosa di speciale. I miei genitori sono arrivati qui in camper, ma sulla rete papà avrà chiuso gli occhi".