Barbaraai microfoni di JTV ha parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina e la sua doppietta: "Sono contenta, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo subito veramente poco ed era quello che volevamo. Potevamo fare qualcosa in più davanti, però si inizia a intravedere il nostro tipo di gioco. Vincere con la Fiorentina non è mai semplice, sono felice per questo"."Volevamo fare il secondo perché stare 1-0 non è mai scontanto portare a casa il risultato. Il secondo gol è stato una liberazione, non sono riuscita neanche ad esultare perché ero troppo contenta, è stato importante"."Bestia nera della Fiorentina? Devono dirlo loro. Sono felice e probabilmente mi piace più segnare alla Fiorentina. Però l’importante è aver fatto una buona partita. Ora ci prendiamo qualche giorno e poi giovedì c’è una nottata veramente importante".– "Sto benino, probabilmente sono un po’ stanca perché stiamo facendo tante partite e difficili. Ma piano piano stiamo entrando tutte in forma e un po' si inizia a vedere. Speriamo che col passare del tempo possiamo migliorare ancora, sarebbe bello riuscire a giocare sempre meglio".