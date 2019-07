Barbara Bonansea, a la Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua infanzia e del suo presente. Ecco le sue parole: "L’olandese Miedema si è confermata la più forte. Mi ha impressionato Lavelle, Usa. Finale aperta: l’Olanda sa gestirsi, non va mai in panico. E sono campioni d’Europa. Peccato per noi, se avessimo fatto meglio un paio di cose magari c’eravamo noi. Penso di restare ancora un anno alla Juve. Ma un’esperienza all’estera va fatta anche al di là del calcio. Da piccola non avevo giocatrici con cui identificarmi. In camera avevo i poster di Ibrahimovic, Inzaghi e Del Piero. Poi ho scoperto Ronaldo, un’ispirazione per me. Magari oggi le ragazzine possono attaccare i poster di Gama, Girelli, Rosucci e perché no Bonansea. Sarebbe bello lo facessero anche i maschietti".