Barbaraha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria della Juventus Women contro la Roma, partita valida per la sesta giornata di Serie A femminile. Ecco le parole dell’attaccante bianconera."Sono felice e siamo felici, abbiamo sofferto alla fine ma per trequarti abbiamo fatto una buona partita. Siamo contentissime di avere questi tifosi, sono felice come 5 anni fa e l’emozione è la stessa".