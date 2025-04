Getty Images

Bonansea a Rai Sport: 'Tornata? Non sono mai andata via'

un' ora fa



Le parole di Barbara Bonansea a Rai Sport:



"E’ bellissimo vedere tutte felici. Quest’anno abbiamo lavorato tanto e questo è un qualcosa che ci ripaga. Alla Juve si aspettano tutti che vinci, se non lo fai ti aspettano mesi e anni difficili. Sono tornata? Non ero andata via, i momenti difficili ci sono per tutti. L’ho affrontato, ci sono stata dentro e ho capito cosa mi mancava. Ora voglio riprendermi la forma fisica in vista delle ultime partite e della Coppa Italia".