Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Avremmo bisogno di mettere da parte le differenze geografiche e cercare di uscire da questa pandemia. Le cose stanno andando meglio e per lo sport mi sono fatto carico di questa ordinanza, perché rispettava il decreto e la ritenevo di buon senso. Tutti i luoghi di assembramento hanno un rischio, ma atleti e professionisti sono un patrimonio del paese, sono come macchine che vanno mantenute e non possono stare ferme per mesi, nel rispetto ovviamente della sicurezza. Mi auguro arrivino presto quelle linee guida per gli sport di squadra. Ho la delega allo sport e spero di dare un voucher di 150 euro per migliaia di ragazzi tra 6 e 16 anni, per iscriversi a società sportive e potersi allenare. Lo sport è un formidabile veicolo di promozione del territorio, il turismo sportivo è in grande crescita. Il calcio è una delle industrie più importanti del paese, un fenomeno importante perché con l'indotto mantiene un po' tutto lo sport italiano".