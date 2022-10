Le parole di Soniain conferenza:- "L'efficacia è mancata, lo dico spesso alle ragazze, quando si crea tanto come stasera bisogna essere in grado di finalizzare. Un buon primo tempo, nella seconda parte di gara abbiamo faticato. Dovevamo cercare i 3 punti ma essere più efficaci, questo ci manca".- "Uno dei top club, sta diventando sempre più un top club. La stagione scorsa ci hanno battuto, sapevamo che la gara non era da prendere sotto gamba. Abbiamo assenze importanti, infortuni pesanti e questo pesa. Per la qualificazione ci sono ancora 4 gare"- "Abbiamo fatto un match migliore, abbiamo fatto contro l'Arsenal errori che non hanno perdonato, l'efficacia ci è mancata. Restiamo in fiducia. Sapevamo che il girone era duro".- "Le prime informazione, lussazione della rotula ma dovremo aspettare gli esami. Quando si è infortunata ha avuto un impatto sulle altre ma era la fine del primo tempo e siamo riuscite a riprenderci. Abbiamo diverse infortunate, il calcio è un bel gioco ma siamo esseri umani".- "Eravamo più scosse, poi c'erano ragazze che non avevano recuperato pienamente. Importante tenere le ragazze unite e compatte, abbiamo possibilità di qualificarci. Dopo l'infortunio è mancata lucidità".- "Oltre il risultato frustrante, non tutto é stato negativo. Le ragazze hanno messo in difficoltà la Juve che era una squadra compatta, aggressiva, che recuperava tanti palloni".