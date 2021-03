"Dusan Vlahovic è uno dei quattro giocatori nati negli anni 2000 in doppia cifra di reti nei cinque maggiori campionati europei in corso, insieme a Erling Haaland, Moise Kean e Amine Gouiri. Combriccola."



Questo dato Opta fotografa l'impatto del centravanti serbo della Fiorentina sulla Serie A, in particolare dopo la tripletta di ieri contro il Benevento che l'ha portato a quota 12 gol in questo campionato. Uno in più rispetto agli 11 dell'ex juventino Moise Kean nel Paris Saint-Germain. Vlahovic segnò anche alla Juventus nel 3-0 prenatalizio all'Allianz Stadium.