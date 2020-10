Bomber d'Italia. O meglio: della Serie A. La Juve si presenta con Cristiano Ronaldo, l'Inter ha Lukaku, la conferma Dzeko nella Roma (nell'ultimo mercato è stato vicino ai bianconeri) e la novità Osimhen per il Napoli. Attaccanti che si sfidano a suon di gol per conquistare il titolo di capocannoniere del campionato, l'anno scorso vinto da Ciro Immobile con 36 gol, cinque in più di CR7. Ma chi è il bomber più caro della Serie A (secondo i valori di Transfermarkt)?



