1







di Cristiano Corbo

Era poco più di un anno fa. Rita Guarino, al Moccagatta di Alessandria, presentava la sfida di Champions con il Barcellona e per la prima volta lasciava scorgere un minimo luccichio negli occhi. Forse era emozione, forse era l'importanza del momento. In ogni caso, era la sua Juve tra le grandissime d'Europa, la prima e concreta partita di cartello al di là dei confini nazionali. Tra i denti, l'obiettivo ultimo del suo percorso venne fuori: per le ragazze, quelle gare, erano destinate a diventare la normalità



SUPER GIRELLI - Un anno dopo, la sua squadra non è solo più sfrontata: è banalmente più forte, con due giocatrici per ogni ruolo di altissimo profilo. Basta vedere l'ultima partita con la Fiorentina: fuori Alves, dentro Hurtig. Non c'è Pedersen? C'è la gioventù di Caruso che macina chilometri e si fa sempre più grande. Grande quanto la Juve, che dalla prossima edizione della competizione europea potrà smetterla di guardarsi le punte e alzare finalmente la testa. Lione e Arsenal saranno certamente di un'altra caratura, ma il gruppo di Guarino - come mostrato dall'Italia di Bertolini - non parte battuto contro nessuno. Specialmente se c'è Cristiana versione Cristiano: Girelli, in 5 presenze, ha messo insieme già sei reti. In Italia è inarrestabile, ed è sempre stata sua la firma sulle cinque vittorie in altrettante gare disputate.



OBIETTIVO CHAMPIONS - Tra undici giorni il sorteggio del primo turno di qualificazione, a Nyon. 3 o 4 novembre il primo turno di qualificazione, al quale farà seguito il sorteggio dell'eventuale secondo turno. Non ci saranno ancora i gironi, come nel calcio maschile: la crisi covid ha bloccato una riforma che però tengono calda, caldissima. La Juve aspetta di sapere l'avversaria e con una semplice vittoria sarebbe già record: in due stagioni, non è mai andata oltre il primo scoglio europeo. Questa squadra, quella che ha appena rifilato 4 gol alla Fiorentina, stavolta metterà ogni timore reverenziale da parte.