Alle porte del 2021, sperando sia un anno decisamente migliore rispetto a questo sciagurato 2020, è tempo anche per i calciatori di Serie A di prendersi una pausa. Da settembre fino a questo momento, si è giocato praticamente ogni tre giorni, ad un ritmo infernale. Per noi spettatori, è voluto dire anche tanti, tanti gol. Archiviata l’ultima giornata, è tempo di bilanci. Chi è il bomber del 2020 del nostro campionato? Piccolo spoiler: è la Juventus a guardare tutti dall'alto.



Sfoglia la gallery per vedere la top 10 dei bomber di Serie A dell’anno solare