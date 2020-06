1









Il ridimensionamento da Covid-19 colpisce tutti, anche la Juventus. Lo fa per quanto riguarda gli ingaggi, a cui è stato ufficiosamente messo un tetto massimo, ma anche per il mercato. Secondo quanto riporta Il Messaggero, anche Cristiano Ronaldo potrebbe ricadere sotto quest'ottica e potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di lasciare la Juventus. Una svolta clamorosa. Per andare dove? Magari per tornare al Real Madrid. Ad oggi ipotesi che non trova riscontri, ma la voce serpeggia...