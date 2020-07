La panchina di Maurizio Sarri rischia di saltare addirittura a stagione in corso. Secondo quanto scrive Calciomercato.it, Agnelli ha perso la pazienza per i brutti risultati della squadra e le prestazioni, nonostante la testa della classifica. Per questo la partita con la Lazio può essere decisiva per il tecnico toscano che in caso di ko - si legge - potrebbe essere sollevato dall'incarico prima della fine della stagione. Chi andrebbe al suo posto? ​"Il tecnico della Primavera Zauli o la promozione in panchina di Buffon come ipotesi limite che ad oggi i vertici bianconeri sperano di non dover prendere in considerazione". Secondo quanto ci risulta Sarri dovrebbe comunque concludere la stagione in bianconero, per la permanenza saranno però decisivi i risultati e le coppe vinte. Ne restano due in palio.