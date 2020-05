3









Rabiot, Higuain e Pjanic. E' questo il terzo caso tra le fila della Juventus, un spina con cui il club bianconero deve fare i conti in questi giorni di ripresa degli allenamenti e nelle prossime settimane. La Repubblica questa mattina ha sganciato una vera e propria bomba sulla Continassa, facendo anche nome e cognome del giocatore: “Sì, c’è un calciatore che ha rotto con l’ambiente Juve in toto. Si tratta di Miralem Pjanic, la sua era a Torino è finita e ha rotto un po’ con tutti: Sarri ha deciso di farlo cedere perché non lo vede più come centrocampista ideale per il suo calcio”.



E non finisce qui: “Pjanic - si legge - ha avuto recentemente problemi anche con alcuni compagni e con la società che non vuole più tenerlo in bianconero. Insomma, rottura e un addio ci sarà a prescindere dalla trattativa col Barcellona; che sia scambio con Arthur o meno, la Juve tra PSG e Chelsea cercherà comunque una soluzione pur di liberarsi di lui. E Sarri al suo posto ha un desiderio di nome Jorginho".