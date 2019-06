A Radio Kiss Kiss Napoli, Zdenek Zeman ha raccontato un retroscena di mercato che farà storcere il naso a parecchi tifosi della Juve, da sempre non particolarmente vicini al profilo del boemo. E se la storia tra Zeman e la Juve è praticamente risaputa, non lo è certamente questo particolare: le strade avrebbero potuto incrociarsi tempo fa. "Vedere Maurizio Sarri alla Juventus, per me, non sarebbe affatto una sorpresa. È un tecnico molto bravo e merita un’occasione in una squadra di primo livello. Juve? Una volta, ai tempi di Boniperti presidente, fui ad un passo dal trasferirmi a Torino. Se me lo avesse proposto Moggi e se fossi stato a conoscenza di certi scenari, sicuramente avrei rifiutato", le sue parole.