Una bomba di mercato dalla Turchia, o quasi. Il presidente del Besiktas è intervenuto in conferenza stampa e ha detto: "Non si tratta del Beşiktaş, ma posso darvi informazioni dall' Adana Demirspor. Vincenzo Montella andrà al Trabzonspor il prossimo anno. Mario Balotelli andrà alla Juventus".



In realtà quella del presidente della squadra turca non è una notizia di mercato, ma una sorta di scherzo, per rispondere ad alcune dichiarazioni provenienti dall'ambiente Adana Demirspor - squadra di Balotelli e Montella -, che lo hanno infastidito e destabilizzato l'ambiente.