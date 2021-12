Dalla Francia ne sono sicuri: l'entourage diha incontrato la. Secondo quanto riferito da Footmercato.net, in settimanaha avuto un colloquio direttamente con il presidente Andrea, che si è detto seriamente interessato all'attaccante classe 1993: stando a queste indiscrezioni i bianconeri vorrebbero ingaggiare l'ex Inter già a gennaio, studiando una formula di prestito.Sotto contratto con ilfino al 2024, Icardi sembra sempre più lontano da Parigi, dove sta trovando pochissimo spazio: il suo obiettivo è quello di rilanciarsi, e di farlo il prima possibile, sfruttando laper trovare una nuova squadra. Possibilmente proprio in Italia, dove la moglie-agente avrebbe preso contatti con diversi club, cercando di vagliare le possibili soluzioni per il suo prossimo futuro. E la destinazione preferita sembra essere proprio la Juve...