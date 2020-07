Una vera e propria bomba quella sganciata da Dagospia. La Juve, nella persona del presidente Andrea Agnelli, potrebbe decidere per un nuovo ribaltone societario. Al momento, i bianconeri non hanno amministratore delegato (Marotta via al termine del 2018), né un direttore generale dopo Francesco Calvo. Ufficialmente, l'intenzione era quella di avere pochi uomini al comando: ma l'idea di affidare tutto a Fabio Paratici non sembra stia soddisfacendo più di tanto il numero uno della Juventus. COSA SUCCEDE - Secondo Dagospia, adesso ci sono tre possibilità sul piatto del presidente. La numero uno riguarda il ritorno di Marotta dall'Inter, con le voci di un possibile addio ai nerazzurri che si sono rincorse in questi giorni. Numero due: potrebbe arrivare una promozione del capo dell'area comunicazione, Claudio Albanese. Numero tre: promozione interna, con Federico Cherubini pronto a prendere il posto di Fabio Paratici. Lo stesso Paratici pagherebbe la scelta di terminare l'avventura con Allegri e quella di ingaggiare Maurizio Sarri.