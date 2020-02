Secondo il portale spagnolo abc.es, Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus al termine della stagione e avrebbe chiesto al suo agente Jorge Mendes di trovargli una nuova sistemazione in vista della stagione 2020/21. CR7 avrebbe sondato il terreno con il Real Madrid, suo vecchio club, ma le Merengues non sono interessate a riaverlo tra le proprie fila. Nei mesi scorsi sia l'agente di Ronaldo che la Juve hanno confermato che la volontà del calciatore è quella di non lasciare la Juve fino al termine del suo contratto nel 2022. Quale sarà il futuro di Ronaldo?