Sergio Ramos non rinnova con il Real Madrid. E' la bomba che arriva dalla Spagna questa mattina, un'indiscrezione che apre le porte del mercato e che coinvolge anche la Juventus. Sì, perché il futuro blanco di Sergio Ramos è in bilico e le offerte da Juventus e PSG fanno vacillare il difensore spagnolo. Scadenza 2021, il capitano non ha ancora trovato l'accordo per il prolungamento e, stando a quanto raccolto da Inda per El Chiringuito, sta valutando la possibilità di cambiare aria. E magari ritrovare l'amico CR7, con il quale ha scattato qualche giorno fa una foto nostalgica. Il PSG si sta facendo avanti e la Juve non sarebbe da meno: offerte di massima già presentate, a differenza del Real da cui non ha ricevuto chiamate. I bianconeri si muovono sotto traccia.