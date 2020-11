15









Infastidito e non lontano dall'addio. Sergio Ramos può lasciare il Real Madrid. Una notizia bomba, un'esclusiva griffata El Chiringuito, la stessa fonte che parlò di Cristiano Ronaldo alla Juve, e che ora racconta il nodo in casa Real. Florentino Perez incontrerà Sergio Ramos prossimamente, ma qualche contatto c'è già stato e i due lunedì parleranno separatamente ai media. In molti si aspettano i fuochi d'artificio, perché in Spagna raccontano di un Ramos infastidito. Florentino Perez vuole convincerlo a restare, ma le parti sono ancora lontane dal rinnovo di quel contratto in scadenza a giugno. Quello che fa di lui uno dei parametri zero più ambiti d'Europa. Ora, però, il suo addio sembra essere cosa certa, all'80% saluterà. La voglia di cambiare aria e progetto c'è, viste le ultime incomprensioni poi... LE CIFRE - Tra le pretendenti c'è anche la Juventus, che al momento ragiona e non affonda, visto che all'estate mancano ancora molti mesi e visto che le cifre sono piuttosto elevate. Un difensore centrale da 100 gol in maglia Real Madrid può liberarsi a zero, ma il suo ingaggio costa. Il club blanco gli ha offerto un contratto di due anni, con un taglio dell'ingaggio del 20 per cento, ma Ramos ha chiuso all'idea. Vuole un triennale da 12 milioni a stagione. E da lì non si muove. Con la Juve si sono fatte avanti anche Manchester United e City, mentre l'Mls non è tra le idee di Ramos. In testa, però, sembra esserci il Paris Saint-Germain, che secondo i media spagnoli è pronto a fare follie. Per qualcuno sarebbe disposto a sottoporre a Ramos persino un assegno in bianco. L'assalto è iniziato, tra due mesi potrà già decidere.