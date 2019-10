Torna di moda il nome di Isco per la Juventus. Dopo che, nelle ultime estati di mercato, i bianconeri sono stati spesso e volentieri accostati al gioiello del Real Madrid, arriva una notizia bomba dalla Spagna. Secondo quanto riportato da Ok Diario, infatti, Isco è destinato a lasciare il Real Madrid già a gennaio se non dovesse aumentare il suo utilizzo da parte di Zinedine Zidane. Ben altre erano le aspettative del trequartista, che ora può realmente dire addio ai Blancos. Con i bianconeri sempre alla finestra.