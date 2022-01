Erling Braut Haaland è il grande obiettivo del Real Madrid per il 2022. Un'idea già per gennaio, ma soprattutto per l'estate quando Florentino Perez tenterà sicuramente l'affondo per portare il classe 2000 del Borussia Dortmund al Santiago Bernabeu. Oggi As svela un'indiscrezione che sembra avvalorare questa ipotesi, confermando la volontà del norvegese di trasferirsi nella Liga. L'attaccante, fermato a Marbella da alcuni tifosi che lo hanno riconosciuto per strada, avrebbe risposto alle domande sul futuro dichiarando: "Il prossimo anno giocherò qui, in Spagna".